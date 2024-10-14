Хирург Черняков предупредил, что длительные перелеты могут спровоцировать тромбоз глубоких вен

Из-за неудобной позы и ограниченного пространства может возникнуть «болезнь путешественника» — тромбоз вен нижних конечностей. Игнорирование таких симптомов, как боль в икроножных мышцах и отеки ног, может привести к необходимости реанимации. Такое заявление сделал заведующий хирургическим отделением ГКБ No15, кандидат медицинских наук Артем Черняков в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Он отметил, что тромбоз не возникает сами по себе, это всегда следствие других факторов, и существует множество ситуаций, способствующих его развитию. Даже люди без хронических заболеваний могут стать жертвами этого состояния.

Например, болезнь путешественника возникает во время длительных поездок, таких как перелеты продолжительностью три часа и более, когда человек находится в неудобном положении. В таких случаях в венах нижних конечностей могут образовываться тромбы.

Это проявляется болью в ногах, обычно в области икр, а также их отеком. К сожалению, многие склонны игнорировать такие симптомы, полагая, что отпуск на пляже все исправит. Однако в некоторых случаях последствия могут быть весьма серьезными, и пациент может оказаться не только в больнице, но даже в отделении реанимации, отметил врач.