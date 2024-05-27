Хирург Березовский рассказал, что купание в сомнительных водоемах чревато заражением гепатитом A

Профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский в разговоре с изданием NEWS.ru призвал россиян отказаться от купания в сомнительных водоемах. По словам медика, из-за размножения в воде опасных микроорганизмов человек рискует заразиться вирусным гепатитом А.

«В водоеме, где вы решили купаться, особенно если он „случайный“, могут присутствовать самые разные болезнетворные микроорганизмы, в том числе вызывающие холеру, лептоспироз, энтеровирусную инфекцию», — добавил хирург.

Стоит бить тревогу, если в течение недели после купания в запрещенном водоеме у вас появились симптомы кишечного расстройства. В этом случае не рекомендуется заниматься самолечением, необходимо сразу же идти к врачу.