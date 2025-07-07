Хирург Асланов заявил, что злоупотребление гаджетами грозит детям искривлением позвоночника

Заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов предупредил о рисках для здоровья детей при частом использовании смартфонов. В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист отметил, что постоянное использование гаджетов может привести к искривлению позвоночника.

«Самое распространенное нарушение осанки — это постурально-функциональный кифоз. С гаджетами постоянно залипают в телефонах, спина становится круглой, со временем это приводит к серьезным нарушениям», — пояснил хирург.

Асланов подчеркнул, что функциональный кифоз проходит, когда ребенок ложится. Однако, если длительное время не следить за правильным положением тела во время учебы и не соблюдать основные требования, которые предъявлялись еще во времена школьной скамьи, могут возникнуть проблемы со здоровьем.