Хирург Алексанян предупредил об опасности агрессивной подтяжки лица
Пластический хирург и профессор Тигран Алексанян поделился с «Газетой.ru», какие пластические операции могут представлять опасность здоровью. Так, врач посоветовал отказаться от агрессивной подтяжки лица.
По его словам, такая процедура может привести к нежелательным последствиям, среди которых — эффект маски, когда лицо обретает неестественные очертания.
«Более того, чрезмерная подтяжка может нарушить лимфоотток, что приводит к отекам и другим осложнениям», — предупредил медик.
Он рекомендовал обращать внимание на щадящие методики, позволяющие корректировать отдельные зоны лица и сохранять его индивидуальность.