Хирург Алексанян предупредил об опасности агрессивной подтяжки лица

Пластический хирург и профессор Тигран Алексанян поделился с « Газетой.ru », какие пластические операции могут представлять опасность здоровью. Так, врач посоветовал отказаться от агрессивной подтяжки лица.

По его словам, такая процедура может привести к нежелательным последствиям, среди которых — эффект маски, когда лицо обретает неестественные очертания.

«Более того, чрезмерная подтяжка может нарушить лимфоотток, что приводит к отекам и другим осложнениям», — предупредил медик.

Он рекомендовал обращать внимание на щадящие методики, позволяющие корректировать отдельные зоны лица и сохранять его индивидуальность.