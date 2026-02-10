Хирург Алексанян отметил, что стремление достичь «идеального» образа через пластику может привести к зависимости

Пластическая хирургия может быть полезным инструментом для улучшения внешности, если подходить к ней с умом и уважением к собственной индивидуальности. Об этом заявил профессор Тигран Алексанян в беседе с сайтом RuNews24.ru .

Как отметил доктор, ключевым моментом является понимание своих целей и мотивации. Если желание измениться связано с повышением уверенности в себе и стремлением к гармонии с собственным отражением, то пластическая хирургия может помочь. Однако, если мотивация заключается в стремлении к идеальному образу, навязанному медиа, это может привести к разочарованию и зависимости от процедур.

Профессор подчеркнул, что каждый человек уникален, и задача пластического хирурга — подчеркнуть эту индивидуальную красоту, а не создавать «копии» идеалов. Качественная пластика должна быть такой, чтобы окружающие замечали изменения, но не могли точно определить, что именно было изменено.

Алексанян предупредил о психологической зависимости от пластической хирургии и призвал помнить, что красота — это не только внешность, но и внутреннее состояние, уверенность в себе и гармония с собой.