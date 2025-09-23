Хирург Абдулаева отметила, что грудные импланты устанавливаются пожизненно
Пластический хирург Софья Абдулаева сообщила NEWS.ru, что установка грудных имплантов — это безопасная и пожизненная процедура. Для исключения риска разрыва достаточно ежегодно проходить ультразвуковое исследование.
Доктор пояснила, что любой имплант, который устанавливается под молочную железу, — бессрочный. Перед установкой он проходит множество тестов на безопасность.
По словам специалиста, у каждого импланта есть руководство с серийным номером и наименованием производителя. Если имплант поврежден не по вине хирурга или пациента, компания обязана бесплатно заменить его по результатам экспертизы.
Хирург добавила, что при замене импланта важно учитывать срок его ношения и особенности установки. Существует риск разрыва импланта, особенно если он слишком велик для кармана, подчеркнула Абдулаева.