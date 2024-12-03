Химик Васильев: отравление из-за вдыхания дихлофоса наступает за несколько минут

Как быстро дихлофос вызывает интоксикацию, рассказал заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев в беседе с RT .

По его словам, воздействие при вдохе средства наступает достаточно быстро — за несколько минут. Если говорить о попадании дихлофоса через желудок, то реакция проявится через десятки минут.

«Еще медленнее вещество проникает через кожу», — отметил химик.

Он также предупредил, что обычно патологическое действие инсектицида сопровождается слюнотечением и сужением зрачка. Кроме того, человек может испытывать страх и возбуждение. К признакам относятся подергивание мышц и судороги.