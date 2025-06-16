Химик Шипелин предупредил об опасности пластиковой бутылки, нагретой солнцем

Вода в пластиковой бутылке, оставленной на солнце, может нести риски для здоровья человека. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник научной школы «Химия и технология полимерных материалов» Владимир Шипелин в беседе с сайтом KP.RU .

Как пояснил химик, из-за воздействия тепла и ультрафиолетовых лучей из пластика могут выделяться вредные вещества — фталаты и бисфенолы, которые способны негативно влиять на организм.

«Вопрос, в каком объеме и как часто вы будете пить такую воду», — добавил специалист.

По его словам, для безопасного употребления воды из пластиковых бутылок рекомендуется хранить их в прохладном темном месте, не использовать одноразовую тару повторно и избегать употребления жидкости, которая долго находилась под солнечными лучами.