Химик Семенова посоветовала покупать витамин D в масляных капсулах | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 14:40 Химик Семенова посоветовала покупать витамин D в масляных капсулах

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Заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики имени Н. М. Эмануэля Мария Семенова посоветовала обращать внимание на состав БАДов. Качество усвоения полезных веществ зависит от формы препарата, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, витамин D лучше покупать именно в масляных капсулах. То же самое касается витаминов E и K, а также куркумина и бета-каротина. Употребление последнего способствует улучшению состояния глаз, напомнила химик.

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Кроме того, она рекомендовала принимать в масле полифенолы — мощные антиоксиданты, которые усиливают иммунную систему.