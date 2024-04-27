Химик Семенова посоветовала покупать витамин D в масляных капсулах | 360°

27 апреля 2024, 14:40
Химик Семенова посоветовала покупать витамин D в масляных капсулах
Заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики имени Н. М. Эмануэля Мария Семенова посоветовала обращать внимание на состав БАДов. Качество усвоения полезных веществ зависит от формы препарата, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, витамин D лучше покупать именно в масляных капсулах. То же самое касается витаминов E и K, а также куркумина и бета-каротина. Употребление последнего способствует улучшению состояния глаз, напомнила химик.
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Кроме того, она рекомендовала принимать в масле полифенолы — мощные антиоксиданты, которые усиливают иммунную систему.
Питание
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