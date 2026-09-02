Химик Панов призвал не хранить испорченные лекарства в аптечке

Испорченные и просроченные лекарства следует сразу убирать из домашней аптечки и готовить к утилизации. Их нельзя хранить рядом с пригодными препаратами, сообщает RT .

Кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Панов пояснил, что препарат нельзя использовать при изменении запаха, цвета, прозрачности раствора или структуры таблетки. Такие признаки означают, что средство больше не соответствует требованиям безопасности.

Эксперт предупредил, что внешне целая упаковка может привести к ошибке: испорченное лекарство легко перепутать с пригодным. Со временем также можно забыть, почему препарат отложили, особенно если инструкция потеряна или упаковка повреждена.

Таблетки, капсулы, растворы и сиропы нельзя смывать в канализацию. Действующие вещества могут сохраниться после очистки сточных вод, а антибиотики способны формировать устойчивость микроорганизмов. Для сильнодействующих, противоопухолевых и наркотических препаратов нужно соблюдать специальные правила обращения или сдавать их в профильные пункты приема, если они работают в регионе.