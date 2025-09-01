Химик Панов предупредил о тяжелой интоксикации при сочетании энергетиков с алкоголем

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов предупредил, что регулярное употребление энергетических напитков может негативно сказаться на сердце и нервной системе. Об этом сообщил Life.ru .

Эксперт отметил особую опасность таких напитков для подростков, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

«Высокое содержание кофеина, таурина, сахара оказывает выраженное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, может провоцировать скачки давления, нарушения сна, тревожность и даже панические атаки», — отметил специалист.

По его словам, сочетание энергетиков с алкоголем крайне опасно: спиртное действует как депрессант, а энергетик — как стимулятор. При употреблении такого «коктейля» человек не ощущает степень опьянения и получает тяжелую интоксикацию.