Химик Панов предупредил, что медикаменты могут увеличивать риск перегрева в жару

Определенные лекарства могут увеличивать вероятность теплового удара из-за нарушения терморегуляции организма или усиления обезвоживания в жаркую погоду. Среди таких препаратов — диуретики, антигипертензивные средства, антидепрессанты, нейролептики и лекарства от аллергии. Об этом предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов в разговоре с «Газетой.Ru» .

Эксперт подчеркнул, что антидепрессанты и нейролептики влияют на функцию гипоталамуса, снижая способность организма к эффективному охлаждению. Антигистаминные препараты, особенно первого поколения (димедрол, супрастин), могут подавлять потоотделение и вызывать сонливость, что делает человека более восприимчивым к перегреву, сообщили «Известия».

Химик также обратил внимание на то, что стимуляторы, которые применяются при СДВГ, увеличивают теплопродукцию, а НПВС в высоких дозах могут негативно влиять на функцию почек при обезвоживании.

«Летом важно скорректировать прием лекарств после консультации с врачом. Возможно, потребуется снижение дозы или временная замена препарата. Необходимо соблюдать питьевой режим, особенно при приеме мочегонных или слабительных средств», — подчеркнул Панов.

Специалист рекомендовал избегать длительного нахождения на солнце в пик жары, контролировать артериальное давление и пульс. Также не стоит сочетать прием лекарств с алкоголем, так как это может увеличить риск обезвоживания и нарушить терморегуляцию.