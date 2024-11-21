Химик Панов посоветовал не хранить лекарства в ванной из-за высокой влажности

Эффективность и безопасность лекарств во многом зависит от места их хранения. Об этом сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов в беседе с Lenta.ru .

Ученый посоветовал не держать аптечку в ванной. Из-за высокой влажности лекарственная форма может измениться или разрушиться. Та же рекомендация касается и кухни, где препараты подвергаются воздействию высоких температур.

Химик назвал оптимальным местом хранения лекарств холодильник, однако для этого стоит выделить отдельный отсек. По словам Панова, важно всегда изучать инструкцию и использовать препарат строго в течение срока годности.