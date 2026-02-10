Химик Литвинов предупредил, что из Уганды можно привести опасный вирус Зика

С начала года зафиксированы случаи заражения российских туристов опасными инфекциями, такими как вирус Нипах со смертностью до 75% и лихорадка Чикунгунья. Ученый Пермского Политеха Валерий Литвинов рассказал Ura.ru о других угрозах на тропических курортах.

Специалист обратил внимание на вирус Зика, который был обнаружен в Уганде в 1947 году. Его опасность заключается в высокой способности вызывать тяжелые врожденные пороки у плода. Заражаться можно в тропических и субтропических регионах. Обычно симптомы слабые или отсутствуют.

Японский энцефалит — острое вирусное заболевание, вызываемое представителем Flaviviridae. Передается через укусы зараженных комаров в сельскохозяйственных регионах Южной и Восточной Азии. Медикаментов от вируса нет.