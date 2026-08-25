Химик Крутицкая порекомендовала чистить зубы до завтрака

Многие люди задаются вопросом, можно ли чистить зубы сразу после завтрака. Химик-технолог на стоматологическом производстве Екатерина Крутицкая развеяла некоторые мифы по этому поводу. Эксперт рекомендует чистить зубы до завтрака, так как в ночное время снижается выделение слюны, а на зубах скапливается налет, пишет «Вечерняя Москва» .

Кроме того, повышается кислотность, а утренняя чистка помогает удалить биопленку и доставить фториды на поверхность зубов. Это особенно важно, если утром человек пьет сок или ест цитрусовые.

Крутицкая подчеркнула, что нет исследований, которые подтвердили бы вредность чистки зубов сразу после завтрака. Заблуждение выросло из лабораторных наблюдений за действием кислот небактериального происхождения. Она отметила, что универсального доказанного интервала относительно того, сколько ждать после еды, прежде чем почистить зубы, нет. Важен состав завтрака: омлет и апельсиновый сок создают разную кислотную нагрузку.

Если времени ждать нет, можно просто прополоскать рот водой. Пропускать чистку из-за невозможности выждать час не следует: современные обзоры не показали увеличения риска эрозивного изнашивания у всех людей при немедленной чистке фторидной пастой. Главное — мягкая щетка, небольшое давление и отсутствие агрессивных горизонтальных движений.

Вечером гигиена должна быть особенно тщательной. Сначала нужно очистить межзубные промежутки, затем — все поверхности зубов, уделяя внимание границе зуба с десной. После чистки пасту нужно сплюнуть, но не смывать водой, чтобы не смыть нанесенные фториды.