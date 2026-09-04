Химик Крутицкая объяснила причины утреннего запаха изо рта

Утренний запах изо рта может появляться даже после тщательной чистки зубов. Химик-технолог Екатерина Крутицкая объяснила, что ночью во рту уменьшается выработка слюны и активнее размножаются бактерии, передает «Вечерняя Москва» .

Ночью слюна хуже смывает отмершие клетки и продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Бактерии на языке, между зубами и у края десен расщепляют белки и выделяют летучие сернистые соединения, которые вызывают неприятный запах.

Крутицкая отметила, что легкий запах после сна возможен и при хорошей гигиене. Но если он сильный и возникает каждое утро, полость рта может очищаться недостаточно тщательно. Особого внимания требуют язык, межзубные промежутки и линия десен.

Обычная щетка плохо очищает поверхности между зубами, а мятный вкус пасты лишь создает ощущение свежести. Эксперт посоветовала использовать зубную нить при плотных контактах или межзубные ершики подходящего размера, а также мягко очищать язык.

Утром полезно выпить стакан воды и почистить зубы до завтрака. Если человек спит с открытым ртом, храпит или принимает препараты, снижающие слюноотделение, важно устранять причину сухости.

Если запах сохраняется днем после чистки, еды и воды, следует обратиться к стоматологу. Осмотр особенно нужен при кровоточивости десен, боли, кариесе, сухости во рту или постоянном неприятном привкусе.