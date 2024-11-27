Химик Юрова: злоупотребление сыром с плесенью может привести к дисбактериозу

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова назвала безопасную дозу сыра с плесенью. Об этом сообщил News.ru .

Специалист посоветовала съедать в день не более 20-50 граммов продукта. В противном случае есть вероятность столкнуться с ухудшением самочувствия.

«К дисбактериозу и проблемам с кишечником может привести чрезмерное употребление сыров и колбас с плесенью», — пояснила химик.

По ее словам, от подобных блюд стоит отказаться при непереносимости пенициллина. Еще одно противопоказание — грибковые заболевания. Проявлять особую осторожность также следует при беременности и аллергиях.