Химик Юрова: злоупотребление сыром с плесенью может привести к дисбактериозу

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова назвала безопасную дозу сыра с плесенью. Об этом сообщил News.ru.
Специалист посоветовала съедать в день не более 20-50 граммов продукта. В противном случае есть вероятность столкнуться с ухудшением самочувствия.
«К дисбактериозу и проблемам с кишечником может привести чрезмерное употребление сыров и колбас с плесенью», — пояснила химик.
По ее словам, от подобных блюд стоит отказаться при непереносимости пенициллина. Еще одно противопоказание — грибковые заболевания. Проявлять особую осторожность также следует при беременности и аллергиях.
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