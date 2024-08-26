Химик Юрова заявила, что пакетированные соки из магазина можно считать натуральным продуктом
Старший преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова в беседе с изданием NEWS.ru развеяла миф о вреде пакетированного сока.
По словам специалиста, пакетированные соки можно называть натуральными, поскольку большинство из них является продуктом разбавления концентрированного сырья. Как правило, сырье для таких соков готовят рядом с местом произрастания фруктов.
«Пастеризация, например, апельсинового сока повышает усвояемость бета-криптоксантина почти в два раза, чем если есть свежие апельсины, — сказала она.
Во время производства соков специалисты разбавляют концентрат водой, вносят туда вкусовые добавки и антиокислители и затем стерилизуют.