Химик Юрова заявила, что пакетированные соки из магазина можно считать натуральным продуктом

Старший преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова в беседе с изданием NEWS.ru развеяла миф о вреде пакетированного сока.

По словам специалиста, пакетированные соки можно называть натуральными, поскольку большинство из них является продуктом разбавления концентрированного сырья. Как правило, сырье для таких соков готовят рядом с местом произрастания фруктов.

«Пастеризация, например, апельсинового сока повышает усвояемость бета-криптоксантина почти в два раза, чем если есть свежие апельсины, — сказала она.

Во время производства соков специалисты разбавляют концентрат водой, вносят туда вкусовые добавки и антиокислители и затем стерилизуют.

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