Химик Иванова: усталость и пониженная работоспособность могут быть признаками дефицита железа

Химик СПбГУ и популяризатор науки Ася Иванова рассказала, на какие витамины стоит обратить внимание в осенний период. В это время многие ощущают упадок сил и отсутствие энергии, передал « Петербург. Эксперт ».

По словам специалиста, усталость и пониженная работоспособность могут свидетельствовать о дефиците железа. Элемент участвует в производстве гемоглобина, который транспортирует кислород. К источникам относятся печень, красное мясо, темно-зеленые листовые овощи.

Иванова также посоветовала принять меры для укрепления иммунитета перед холодами. Как сообщило СМИ, стоит включить в рацион продукты с витамином C.