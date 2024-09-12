Химик Иванова: усталость и пониженная работоспособность могут быть признаками дефицита железа

Химик СПбГУ и популяризатор науки Ася Иванова рассказала, на какие витамины стоит обратить внимание в осенний период. В это время многие ощущают упадок сил и отсутствие энергии, передал «Петербург. Эксперт».
По словам специалиста, усталость и пониженная работоспособность могут свидетельствовать о дефиците железа. Элемент участвует в производстве гемоглобина, который транспортирует кислород. К источникам относятся печень, красное мясо, темно-зеленые листовые овощи.
Иванова также посоветовала принять меры для укрепления иммунитета перед холодами. Как сообщило СМИ, стоит включить в рацион продукты с витамином C.
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