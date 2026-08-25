Химик Иванов предупредил об опасных компонентах бытовой химии

Химик Кирилл Иванов рассказал, что щелочи, гипохлорит натрия и аммиак в чистящих средствах могут повредить кожу и органы дыхания, сообщает aif.ru .

В составе бытовых моющих средств могут быть вещества, опасные для здоровья, предупредил Иванов.

Он объяснил, что в составах часто встречаются щелочи, которые вызывают химические ожоги при контакте с кожей. Многие средства содержат гипохлорит натрия; в щелочной среде он разлагается с выделением активного кислорода, который окисляет органику и повреждает кожу при длительном воздействии.

Опасность есть и при вдыхании: аммиак очень удушлив, а парфюмерные отдушки маскируют резкий запах, поэтому в плохо проветриваемом помещении вредные пары можно не заметить. Химик советует проветривать помещение и проверять, нет ли у вас индивидуальной аллергической реакции на средство, передает RT.