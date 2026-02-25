Химик Дорохов развеял популярные заблуждения об алкоголе в День открытия спирта

В День открытия спирта, 25 февраля, Life.ru собрал основные мифы об алкоголе и обратился за комментариями к кандидату химических наук, доценту кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрею Дорохову.

Первый миф касается изобретения водки. Считается, что ее придумал Дмитрий Иванович Менделеев, однако это не так. Водка была известна задолго до него. Ученый лишь исследовал водно-спиртовые растворы, но не обнаружил в них ничего особенного.

Второй миф — о способе отличить этиловый спирт от метилового. Многие думают, что это можно сделать по цвету пламени или с помощью соды. Однако, как предупредил Дорохов, без специальных химических реакций или аппаратуры определить наличие метанола в алкоголе невозможно.

Третий миф утверждает, что алкоголь согревает. На самом деле он расширяет сосуды и создает ощущение теплоты, но это ускоряет потерю тепла организмом, и человек переохлаждается быстрее.

Четвертый миф — о лечебном эффекте спирта при простудных заболеваниях. Алкоголь действительно обладает бактерицидными свойствами, но только при внешнем применении. При принятии внутрь никакого лечебного эффекта не будет.

Пятый миф говорит о том, что алкоголь способствует аппетиту. На самом деле спиртное раздражает слизистые оболочки желудка и способствует появлению гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Шестой миф — об успокаивающем эффекте алкоголя. По словам собеседника Life.ru, горячительный напиток просто притупляет наши ощущения и работу нервной системы, но не обладает никаким успокаивающим эффектом. Поэтому алкоголь не решает проблему, а позволяет лишь на время о ней забыть.