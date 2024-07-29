Химик Дорохов: разморозка продуктов в холодильнике поможет избежать избыточного размножения бактерий
Замороженные продукты тоже имеют свой срок годности. Например, целую курицу можно хранить таким образом до года, ее части — до девяти месяцев. Об этом рассказал химик Андрей Дорохов в беседе с Life.
По его словам, многое зависит и от упаковки. Стоит использовать вакуумные пакеты и герметичные контейнеры, которые не дают контактировать с воздухом.
Эксперт также отметил, что после глубокой заморозки продукт лучше размораживать на верхних полках холодильника. При комнатной температуре может произойти избыточное размножение бактерий.
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