Химик Дорохов: разморозка продуктов в холодильнике поможет избежать избыточного размножения бактерий

Замороженные продукты тоже имеют свой срок годности. Например, целую курицу можно хранить таким образом до года, ее части — до девяти месяцев. Об этом рассказал химик Андрей Дорохов в беседе с Life .

По его словам, многое зависит и от упаковки. Стоит использовать вакуумные пакеты и герметичные контейнеры, которые не дают контактировать с воздухом.

Эксперт также отметил, что после глубокой заморозки продукт лучше размораживать на верхних полках холодильника. При комнатной температуре может произойти избыточное размножение бактерий.