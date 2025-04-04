Химик Дорохов предупредил водителей о накоплении влаги и пыли в кондиционерах

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов обратил внимание на проблему накопления влаги, пыли и загрязнений в автомобильных кондиционерах. Об этом написала Lenta.Ru .

Эти условия, по его словам, способствуют размножению бактерий и грибков, что негативно сказывается на здоровье водителей и пассажиров. Он подчеркнул, что чистка кондиционера с использованием неподходящих химических препаратов может оказаться неэффективной в борьбе с патогенами. Для качественной дезинфекции необходимы средства, способные уничтожить бактерии, вирусы, плесень и споры, написали «Известия».

Использование низкокачественных составов может привести к повреждению резиновых уплотнений и пластиковых элементов. Наиболее удобными и эффективными для самостоятельной очистки считаются аэрозоли, распыляемые через вентиляционные дефлекторы.