Химик Дорохов предупредил о риске развития астмы из-за освежителя воздуха

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал « Газете.ru », что освежители воздуха могут представлять серьезную угрозу для здоровья.

По словам эксперта, такое средство содержит смесь различных компонентов, которые можно разделить на несколько групп. Основу составляют пропелленты — сжиженные газы, создающие избыточное давление и выталкивающие содержимое наружу.

«Второй критически важный компонент — это летучие органические соединения (ЛОС). <…> При постоянном вдыхании даже небольших доз этих веществ может возникать раздражение дыхательных путей и головная боль, а со временем — повышаться риск развития аллергии и астмы», — отметил Дорохов.

Как пояснил эксперт, даже натуральные ароматизаторы при распылении в форме аэрозоля могут вступать в реакции с компонентами воздуха и образовывать вредные соединения. Для фиксации аромата и увеличения стойкости в состав нередко вводятся фталаты, которые способны нарушать гормональный баланс и негативно влиять на здоровье человека.