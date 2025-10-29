Химик Дорохов предупредил о риске развития астмы из-за освежителя воздуха
Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал «Газете.ru», что освежители воздуха могут представлять серьезную угрозу для здоровья.
По словам эксперта, такое средство содержит смесь различных компонентов, которые можно разделить на несколько групп. Основу составляют пропелленты — сжиженные газы, создающие избыточное давление и выталкивающие содержимое наружу.
«Второй критически важный компонент — это летучие органические соединения (ЛОС). <…> При постоянном вдыхании даже небольших доз этих веществ может возникать раздражение дыхательных путей и головная боль, а со временем — повышаться риск развития аллергии и астмы», — отметил Дорохов.
Как пояснил эксперт, даже натуральные ароматизаторы при распылении в форме аэрозоля могут вступать в реакции с компонентами воздуха и образовывать вредные соединения. Для фиксации аромата и увеличения стойкости в состав нередко вводятся фталаты, которые способны нарушать гормональный баланс и негативно влиять на здоровье человека.