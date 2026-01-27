Химик Дорохов предупредил, что некачественные краски для волос могут повлиять на здоровье

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что использование недорогих и некачественных красок для домашнего окрашивания волос может быть опасно для здоровья.

Основную угрозу в дешевых красках представляют агрессивные компоненты, обеспечивающие стойкость цвета. Ключевым веществом является парафенилендиамин (ПФД), который проникает в структуру волоса и образует стойкий пигмент под действием окислителя. Хотя ПФД позволяет добиться длительного цвета, он также является мощным контактным аллергеном.

Недобросовестные производители часто используют неочищенные технические сорта ПФД, содержащие примеси тяжелых металлов и других побочных продуктов синтеза. Эти примеси значительно увеличивают сенсибилизирующий потенциал смеси. При контакте с кожей головы такая смесь может вызвать тяжелый контактный дерматит с отеком, волдырями и шелушением, напоминающим химический ожог.

Для раскрытия кутикулы и проникновения пигмента в недорогих красках применяется высокий процент аммиака или его аналогов. Аммиак создает щелочную среду, вызывая набухание волосяного стержня, что позволяет молекулам краски проникнуть внутрь, но также разрушает дисульфидные связи, отвечающие за прочность волоса. В результате волосы становятся пористыми, ломкими и теряют блеск.