Химик Дорохов отметил, что нечеткая печать на упаковке может быть признаком суррогатного алкоголя
Употребление суррогатного алкоголя опасно для здоровья и жизни. Фальсификат производят с грубыми нарушениями технологических регламентов. Распознать опасный продукт можно по внешним признакам бутылки и органолептическим свойствам. Об этом рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
«При выборе напитка обращайте внимание и на упаковку: сомнительное качество этикетки, нечеткая печать, отсутствие федеральной специальной марки на импортной продукции являются основанием для отказа от покупки», — пояснил эксперт.
Прозрачные напитки, такие как водка и джин, должны быть кристально чистыми, без посторонних включений и осадка. Цвет окрашенных напитков — коньяка, виски, бренди — должен быть естественным и однородным.
Качественный алкоголь имеет мягкий спиртовой аромат, а любой резкий химический запах может свидетельствовать о наличии метанола. Застраховаться от приобретения фальсификата поможет покупка алкоголя только в лицензированных торговых точках, подчеркнул специалист.