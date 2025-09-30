Химик Дорохов отметил, что бояться гель-лаков не стоит

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов обсудил с Life.ru вопрос о возможном запрете гель-лаков, назвав его «очередной перестраховкой».

Специалист пояснил, что опасения связаны с (2,4,6 Триметилбензоил) дифенилфосфиноксидом (TPO) — веществом, которое применяют в качестве инициатора фотополимеризации.

«В больших дозах он может действительно негативно влиять на репродуктивную функцию. Но в гель-лаках его совсем немного, и через ногтевую пластину он практически не всасывается», — отметил эксперт.

По мнению кандидата химических наук, TPO нелетуч, поэтому опасаться запаха лака не стоит: «Нюхать лак можно без опасений. И красить, кстати, тоже». Дорохов подчеркнул, что из-за малой концентрации соединения в составе продукта реального вреда для здоровья оно не представляет.