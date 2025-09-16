Химик Дорохов нашел скрытые для здоровья угрозы в кофейных автоматах

Кофейные автоматы, которые часто можно увидеть в офисах, на вокзалах и в торговых центрах, могут быть опасны для здоровья посетителей. Такое предупреждение дал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в интервью RT .

По мнению специалиста, основная проблема — серьезные нарушения санитарно-гигиенических норм. Например, жидкость в резервуарах нередко не меняют неделями, что приводит к размножению микроорганизмов, включая сине-зеленые водоросли и грибки. «Употребление такого напитка — это лотерея, где «призом» могут стать серьезные желудочно-кишечные расстройства или аллергические реакции», — предупредил эксперт.

Кроме того, остатки кофе и молока в механизмах автомата при комнатной температуре быстро портятся и становятся средой для патогенной микрофлоры.

Дорохов подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии контроля и ответственности со стороны владельцев автоматов. Если аппарат обслуживается добросовестно, напиток будет безопасным.