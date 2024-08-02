Химик Дорохов: купание в фонтанах может привести к заражению гепатитом А и конъюнктивитом

Кандидат химических наук Андрей Дорохов призвал отказаться от купания в городских фонтанах в День ВДВ. Данные водоемы являются источниками патогенных микроорганизмов, рассказал эксперт в беседе с RT .

По его словам, в таких местах обитают бактерии, вирусы и паразиты. Они способны вызывать гепатит А, гастроэнтерит, конъюнктивит, легионеллез.

Ученый отметил, что при проглатывании воды могут развиться серьезные желудочно-кишечные заболевания. Так, с грязью и мусором в фонтан порой попадают яйца гельминтов.