Химик Дорохов: купание в фонтанах может привести к заражению гепатитом А и конъюнктивитом
Кандидат химических наук Андрей Дорохов призвал отказаться от купания в городских фонтанах в День ВДВ. Данные водоемы являются источниками патогенных микроорганизмов, рассказал эксперт в беседе с RT.
По его словам, в таких местах обитают бактерии, вирусы и паразиты. Они способны вызывать гепатит А, гастроэнтерит, конъюнктивит, легионеллез.
Ученый отметил, что при проглатывании воды могут развиться серьезные желудочно-кишечные заболевания. Так, с грязью и мусором в фонтан порой попадают яйца гельминтов.