Хелс-коуч Стрельникова: приготовление пищи на несколько дней вперед снижает стресс и напряжение

Хелс-коуч Катерина Стрельникова в беседе с изданием «Большой город» рассказала о пользе домашних заготовок. По словам эксперта, приготовление пищи на несколько дней вперед не только экономит время и деньги, но и снижает стресс и напряжение, связанные с едой.

Она призвала россиян следовать «правилу тарелки», чтобы рацион был сбалансированным. Стрельникова советует половину тарелки заполнять зеленью, овощами и фруктами, четверть — белками, а оставшуюся четверть — сложными углеводами по типу круп и картофеля. Такой обед или ужин желательно дополнять полезными жирами — авокадо, орехами, оливковом маслом, написали «7Дней».

Готовить еду на всю неделю лучше вечером воскресенья или среды. Как заметила хелс-коуч, стоит отдавать предпочтение тем блюдам, которые вы любите, а продукты для них закупать заранее.