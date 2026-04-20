Health: здоровый завтрак должен включать клетчатку, полезные жиры и белок

Кардиологи перечислили несколько полезных блюд для первого приема пищи, которые могут оказать благоприятное влияние на здоровье сердца. Статью с рекомендациями специалистов, опубликованную на портале Health, перевел сайт aif.ru .

По словам врачей, завтрак играет важную роль в формировании здорового образа жизни. Регулярный прием пищи по утрам помогает контролировать обмен веществ и снижать риск развития сердечных заболеваний.

Среди полезных завтраков кардиологи выделили ягоды с греческим йогуртом, вареные яйца, орехи с темным шоколадом, овсянку с добавками, смузи с фруктами и йогуртом, а также блюда с цельными злаками.

«Регулярный завтрак — это мощная профилактика: он помогает контролировать обмен веществ и факторы риска сердечных заболеваний», — отмечает кардиолог Ларс Сондергорд.

Эксперты подчеркивают, что важно не только конкретное блюдо, но и баланс питательных веществ. В рационе должны присутствовать клетчатка, полезные жиры и белок.

Врачи советуют избегать переработанных продуктов, таких как колбасы, сладкая выпечка и завтраки с избытком сахара. Вместо этого лучше выбирать простые и натуральные продукты. Идеальный завтрак — это регулярность и сбалансированный состав.