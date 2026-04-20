Health: однообразный рацион может привести к дефициту питательных веществ

Есть одни и те же блюда изо дня в день может показаться удобным, однако эксперты предупреждают о возможных рисках такого подхода. Сайт aif.ru со ссылкой на статью портала Health расскрыл обе стороны вопроса.

Повторяющийся рацион облегчает контроль за калорийностью и помогает придерживаться режима питания. Это полезно для тех, кто следит за весом или стремится выработать здоровые привычки. Также одинаковые блюда могут стабилизировать уровень сахара в крови, но только если рацион сбалансирован и включает белки, жиры и клетчатку.

Однако есть и обратная сторона — дефицит питательных веществ. Ни один продукт не может обеспечить организм всем набором витаминов и минералов, поэтому однообразный рацион со временем может привести к их нехватке.

Микробиом кишечника также страдает, так как для поддержания баланса полезных бактерий необходима разнообразная пища. При однообразном питании это разнообразие снижается, что может сказаться на иммунитете и общем состоянии здоровья.

Кроме того, употребление одних и тех же блюд может вызвать психологический дискомфорт, поскольку еда быстро надоедает, что повышает риск срывов и перехода на менее полезную пищу.

Эксперты считают, что придерживаться одной структуры питания можно, но важно регулярно менять ингредиенты — добавлять разные овощи, источники белка и крупы. Такой подход позволяет избежать дефицитов и проблем со здоровьем.