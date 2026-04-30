Health: хумус с овощами, вареные яйца и орехи вошли в список лучших перекусов для поддержания здоровья сердца

Перекусы уже не воспринимаются как простая «еда между делом», теперь они рассматриваются как средство для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и стабильного уровня энергии на протяжении дня. Специалисты по питанию утверждают, что правильно выбранные закуски, содержащие белок, клетчатку и полезные жиры, могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости, сообщил aif.ru со ссылкой на публикацию Health.

Среди рекомендованных вариантов — греческий йогурт с ягодами, творог с фруктами, эдамаме, орехи и семена, хумус с овощами, вареные яйца, консервированный тунец с цельнозерновыми крекерами, нут и тост с арахисовой пастой. Авторы статьи подчеркивают, что эти продукты обеспечивают организм белком, клетчаткой и полезными жирами, что способствует длительному чувству насыщения и стабильному уровню энергии.

В статье акцентируется внимание на том, что важен не столько отдельный «идеальный» перекус, сколько регулярность и сбалансированность всего рациона. Эксперты утверждают, что такие сочетания продуктов могут стать частью стратегии по поддержанию здоровья сердца в долгосрочной перспективе.