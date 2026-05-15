Вирусолог Оберемок: оснований считать хантавирус искусственным на сегодня нет

Ученые не находили доказательств искусственного происхождения хантавируса варианта Андес. Теория о том, что его могли синтезировать в лаборатории, спорна, рассказал РИА «Новости» доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики КФУ имени Вернадского Владимир Оберемок.

Как объяснил специалист, делать выводы о том, был ли вирус создан искусственно или эволюционировал в дикой природе самостоятельно, пока рано.

Для окончательного ответа исследователям необходимо полностью расшифровать геном патогена и сопоставить его с уже известными типами. Только глубокий анализ скорости и качества мутаций позволит понять, приложил ли человек руку к его появлению.

Такие исследования требуют времени и предельной точности, добавил Оберемок.

«Сложно сказать, что он мог быть получен в лаборатории. Говорить об этом преждевременно и на сегодня оснований нет», — резюмировал ученый.

Хантавирус Андес (Andes orthohantavirus) — это опасный вирус, распространенный преимущественно в Южной Америке. В отличие от многих других типов хантавирусов, Андес передается не только от грызунов к человеку, но и от человека к человеку.

Он вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром, тяжелое заболевание легких и сердца с крайне высокой летальностью (до 35–40%).

Вспышка хантавируса в мае 2026 года произошла на круизном лайнере.