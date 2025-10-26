Губернатор Ленобласти Дрозденко анонсировал строительство новых детских лагерей
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил членам регионального правительства рассмотреть проекты строительства новых детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщил сайт gazeta.spb.
Такое решение приняли после успешного завершения летнего сезона 2025 года, когда в области отдохнули 110 тысяч детей, включая 21 тысячу ребят из социально уязвимых категорий.
Расходы на детский отдых превысили один миллион рублей, а бесплатные путевки распределялись преимущественно среди детей-участников специальной военной операции и лиц, находящихся на учете социальных служб.
Сейчас рассматривается проект размещения дополнительного лагеря во Всеволожском районе, лидере по числу детей. По словам губернатора, расширение инфраструктуры важно ввиду роста детской популяции региона.