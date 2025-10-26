Губернатор Ленобласти Дрозденко анонсировал строительство новых детских лагерей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил членам регионального правительства рассмотреть проекты строительства новых детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщил сайт gazeta.spb .

Такое решение приняли после успешного завершения летнего сезона 2025 года, когда в области отдохнули 110 тысяч детей, включая 21 тысячу ребят из социально уязвимых категорий.

Расходы на детский отдых превысили один миллион рублей, а бесплатные путевки распределялись преимущественно среди детей-участников специальной военной операции и лиц, находящихся на учете социальных служб.

Сейчас рассматривается проект размещения дополнительного лагеря во Всеволожском районе, лидере по числу детей. По словам губернатора, расширение инфраструктуры важно ввиду роста детской популяции региона.