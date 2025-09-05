«Гуанмин жибао»: выдергивание седых волос может привести к облысению

Седые волосы могут быть не только признаком возраста, но и сигналом о внутренних изменениях в организме. Университета Брэдфорда рассказали, что вызывает седину и как внешние факторы, такие как стресс, могут ускорить этот процесс. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на газету «Гуанмин жибао».

По словам экспертов, меланин придает волосам цвет, но с возрастом его производство замедляется из-за снижения активности меланоцитов — клеток, отвечающих за синтез меланина. Продолжительный стресс может нарушить нормальное функционирование волосяных фолликулов и ускорить потерю пигмента.

Специалисты считают, что накопление перекиси водорода в корнях волос также может привести к разрушению меланоцитов и сечению волос. Выдергивание седых волос не способствует росту черных, а может повредить фолликулы и привести к облысению или фолликулиту.