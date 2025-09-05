«Гуанмин жибао»: неочищенные кондиционеры могут привести к воспалению

С наступлением жары кондиционеры становятся жизненно необходимыми. Однако при долгом неиспользовании в них могут размножаться опасные для здоровья бактерии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на газету «Гуанмин жибао».

В опубликованном материале говорится, что житель Чэнду Ли включил кондиционер после годового простоя и вскоре почувствовал себя плохо: у него заболела голова, мышцы, поднялась температура, начался кашель. Он подумал, что простудился, и лечился дома, но температура не снижалась, и он обратился в больницу Чэнду.

«По результатам КТ его левое легкое оказалось почти полностью поражено воспалением, которое в значительной степени "побелело". Мы узнали, что пациент включил кондиционер, который не обслуживался более года, и сразу заподозрили инфекцию», — рассказала Сюй Сяомэй, директор отделения инфекционных заболеваний Пятой народной больницы Чэнду.

После фиброскопического исследования выяснилось, что Ли заражен Legionella pneumoniae. Врач подчеркнула, что Legionella предпочитает влажную и теплую среду, а также посоветовала регулярно чистить кондиционеры и проветривать помещения.