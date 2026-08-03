Главврач из Нижнего Новгорода Мануйленко назвала грудное вскармливание инвестицией в здоровье ребенка

Грудное молоко обеспечивает ребенка необходимыми питательными веществами и защитными факторами, а также положительно влияет на здоровье матери. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщила главврач больницы № 40 в Нижнем Новгороде Ольга Мануйленко.

По словам специалиста, состав молока уникален: он меняется в зависимости от возраста малыша, времени суток и состояния его организма, адаптируясь к потребностям растущего человека. В отличие от смесей, оно содержит оптимальное сочетание белков, жиров и углеводов для незрелой пищеварительной системы.

Особую роль играет молозиво первых дней жизни, богатое иммуноглобулинами. Грудное вскармливание снижает риск развития аллергий благодаря передаваемым антителам и формированию здоровой микрофлоры кишечника. Полиненасыщенные жирные кислоты DHA и ARA участвуют в развитии нейронов, улучшая когнитивные функции детей. Кроме того, кормление укрепляет эмоциональную связь между матерью и ребенком через физический контакт.

Для женщин лактация стимулирует выработку окситоцина, что помогает матке быстрее сократиться после родов, снижая кровопотерю. Также грудное вскармливание уменьшает риск развития рака груди и яичников.