Главврач Глазков спрогнозировал рост рождаемости в Крыму

Ситуация с рождаемостью в Крыму может улучшиться в ближайшие годы. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2, профессор Илья Глазков.

По оценке медика, небольшой подъем показателей возможен уже в текущем или следующем году благодаря здоровой молодежи. Глазков подчеркнул, что не считает обстановку критической и не согласен с мнением о достижении дна.

Врач также привел историческую статистику: в 1983 году на полуострове родились около 35 тысяч детей, в 1993–1994 годах — 24 тысячи, а в начале 2000-х годов число новорожденных снизилось примерно до 15 тысяч. В 2013–2014 годах показатель вновь вырос до 24 тысяч, после чего зафиксировался на текущем уровне.