Главред «Стационар-Пресс» Никонов: интервальное голодание помогает снизить артериальное давление | 360°

25 апреля 2024, 16:25
Главред «Стационар-Пресс» Никонов: интервальное голодание помогает снизить артериальное давление
Главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов поделился результатами исследования китайских ученых. Эксперты проверили полезность ограниченного по времени питания, сообщил сайт Pravda-nn.ru.
По информации специалистов, интервальное голодание способно снижать артериальное давление, а также оксидативный стресс. Дальнейших наблюдений требует влияние метода на липидный профиль крови.
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Побочных эффектов у данного варианта почти нет. Однако детям, беременным, пожилым людям и пациентам с хроническими недугами стоит отказаться от такого типа питания.
Питание
Ученые
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