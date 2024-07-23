Главный невролог Минздрава Шамалов назвал закупорку сосудов самой частой причиной нарушения работы мозга
Главный невролог Министерства здравоохранения России, директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта в Федеральном центре мозга и нейротехнологий Николай Шамалов назвал заболевания, которые наиболее значительно влияют на здоровье головного мозга современных людей. На первом месте находятся острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), известные как инсульты, сообщил сайт KP.RU.
Он объяснил, что они бывают двух типов. Первый, наиболее частый, ишемический, когда тромб блокирует сосуд, что приводит к недостаточному кровообращению в конкретной области мозга, и эта область ткани может разрушаться. Второй тип — геморрагические инсульты, возникающие при разрыве сосуда и кровоизлиянии в мозг, и у людей с этой проблемой шансы на спасение значительно ниже.
Существует также один тип нарушения мозгового кровообращения, подметил Николай Шамалов. Это так называемые транзиторные ишемические атаки (ТИА), популярно именуемые микроинсультами. У пациентов появляются симптомы, максимально схожие с инсультом, но они длятся всего несколько минут или десятков минут, после чего полностью исчезают.
Тем не менее в таких случаях врачи расценивают это как проявление сосудистого заболевания головного мозга. Это означает, что необходимо внедрять профилактические меры для предотвращения повторных атак, как правило, назначаются те же препараты, что и после обычного инсульта.