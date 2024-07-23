Главный невролог Минздрава Шамалов назвал закупорку сосудов самой частой причиной нарушения работы мозга

Главный невролог Министерства здравоохранения России, директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта в Федеральном центре мозга и нейротехнологий Николай Шамалов назвал заболевания, которые наиболее значительно влияют на здоровье головного мозга современных людей. На первом месте находятся острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), известные как инсульты, сообщил сайт KP.RU .

Он объяснил, что они бывают двух типов. Первый, наиболее частый, ишемический, когда тромб блокирует сосуд, что приводит к недостаточному кровообращению в конкретной области мозга, и эта область ткани может разрушаться. Второй тип — геморрагические инсульты, возникающие при разрыве сосуда и кровоизлиянии в мозг, и у людей с этой проблемой шансы на спасение значительно ниже.

Существует также один тип нарушения мозгового кровообращения, подметил Николай Шамалов. Это так называемые транзиторные ишемические атаки (ТИА), популярно именуемые микроинсультами. У пациентов появляются симптомы, максимально схожие с инсультом, но они длятся всего несколько минут или десятков минут, после чего полностью исчезают.

Тем не менее в таких случаях врачи расценивают это как проявление сосудистого заболевания головного мозга. Это означает, что необходимо внедрять профилактические меры для предотвращения повторных атак, как правило, назначаются те же препараты, что и после обычного инсульта.