Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, что новый штамм ковида FLiRT не несет каких-либо рисков для россиян

Новый штамм коронавируса FLiRT не несет каких-либо рисков и не ведет к более тяжелому течению инфекции. Об этом изданию Life сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ситуация в стране остается стабильной и спокойной. Российская система здравоохранения готова к сезонному росту заболеваемости, в том числе — к коронавирусу.

Попова призвала россиян не путать новый штамм ковида с кишечной инфекцией и в тяжелых случаях обращаться за медицинской помощью.