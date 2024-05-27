Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, что новый штамм ковида FLiRT не несет каких-либо рисков для россиян

Новый штамм коронавируса FLiRT не несет каких-либо рисков и не ведет к более тяжелому течению инфекции. Об этом изданию Life сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ситуация в стране остается стабильной и спокойной. Российская система здравоохранения готова к сезонному росту заболеваемости, в том числе — к коронавирусу.

Попова призвала россиян не путать новый штамм ковида с кишечной инфекцией и в тяжелых случаях обращаться за медицинской помощью.

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