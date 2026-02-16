Глава НФС Силина рассказала о способе улучшить кровоснабжение мышц во время тренировок

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала NEWS.ru о способе улучшить кровоснабжение мышц во время тренировок. Она отметила, что упражнения в пампинговом режиме помогают укрепить нейромышечную связь.

Пампинг — это режим тренировок, при котором упражнение выполняется с небольшим весом, большим количеством повторений и минимальным отдыхом. В результате в мышце накапливаются продукты обмена, увеличивается давление, расширяются капилляры. Даже для опытных спортсменов пампинг остается актуальным, заявила Елена Силина.

Для упражнений в таком режиме следует использовать не более половины рабочего веса. Силина советует делать до 20 повторений, а отдых между подходами не должен превышать 60 секунд. Лучше всего выполнять пампинг в конце тренировки, добавила эксперт.

Обычно для пампинга используют вес в диапазоне 30–50% от рабочего веса, который применяется в основных силовых подходах. Типичный диапазон — от 12 до 20 повторений в подходе, иногда больше, если речь идет о завершающих сетах. Пампинг чаще всего применяется либо в конце тренировки после тяжелых подходов, либо в периоды, когда объем силовой нагрузки временно снижается. Однако он не должен вытеснять работу с большими весами, подчеркнула Елена Силина.