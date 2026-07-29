Глава Минздрава Мурашко заявил, что в России каждый день открывается около семи новых объектов здравоохранения
Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в России ежедневно открываются семь-восемь новых медицинских учреждений.
Министр отметил, что за последнее время было построено или отремонтировано более 11 тысяч медицинских объектов. По словам Мурашко, особое внимание уделяется развитию сельской медицины, чтобы не было различий между городским и сельским населением. В отдаленных населенных пунктах также важно развивать медицинские услуги, так как это влияет на то, будут ли люди там жить.
Кроме того, Михаил Мурашко заявил о поддержке выпускников медицинских вузов, которые в этом году завершат обучение. Их будет более 230 тысяч, и опытные наставники будут помогать им в работе.