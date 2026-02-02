Глава Минздрава Мурашко заявил, что финансирование высокотехнологичной медпомощи по ОМС вырастет на 37,8%

С 2026 года в России значительно увеличено финансирование высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) по полису ОМС. Глава Минздрава Михаил Мурашко в статье для KP.RU сообщил, что ведомство продолжает работать над расширением доступности высокотехнологичного лечения для граждан.

Министр отметил, что обновленная программа госгарантий продолжает тенденцию по расширению доступности ВМП.

«Объем финансирования для оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной по ОМС, в федеральных медицинских учреждениях вырос на 37,8% по сравнению с 2025 годом», — подчеркнул Мурашко.

Таким образом, в 2026 году на ВМП будет выделено 345,6 миллиарда рублей. Это позволит тысячам россиян получить высокотехнологичное лечение в более сжатые сроки.

Многие центры, предоставляющие ВМП, начали работать в режиме семидневной недели. Это позволяет проводить плановые операции в выходные дни и сокращать время ожидания медицинской помощи.