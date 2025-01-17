Глава Минздрава Мурашко: свыше 100 млн россиян пройдут диспансеризацию в 2025 году

В 2025 году бесплатный профилактический осмотр или диспансеризация будут доступны более чем для 100 миллионов россиян. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По его словам, для удобства граждан создаются мобильные бригады, которые проводят медосмотры вблизи места проживания или работы. Ведется работа над ранним выявлением проблем репродуктивной системы; впервые установлены нормативы объемов диспансеризации.

Более 19 миллионов россиян уже получили медицинскую помощь. Мурашко также отметил важность использования искусственного интеллекта для улучшения диагностики.