Глава Минздрава Мурашко рассказал, что в России благодаря ЭКО ежегодно рождается свыше 30 тысяч детей

Благодаря современным репродуктивным технологиям каждый год в России появляются на свет дети, зачатые посредством ЭКО. Глава Минздрава России Михаил Мурашко в своей статье для KP.RU отметил, что такие достижения играют важную роль в улучшении демографической ситуации в стране.

«Прогресс в сфере вспомогательных репродуктивных технологий обеспечивает ежегодное рождение более 30 тысяч детей, что является весомым фактором демографического роста», — почеркнул министр.

Доступность таких технологий повышается, а объемы финансирования в рамках программы государственных гарантий растут каждый год. Благодаря этому удалось практически устранить очереди на процедуру ЭКО. В 2026 году объем средств, выделенных на ЭКО, увеличился на 14,6%, что позволит еще большему количеству семей стать счастливыми.

Кроме того, в текущем году в перечень услуг, предоставляемых по полису ОМС, включено предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов. Подобные диагностики особенно важны для родителей, у которых ранее были выявлены генетические или хромосомные заболевания. Тестирование помогает предотвратить возможные риски и увеличить шансы на рождение здорового ребенка.