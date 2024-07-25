Сегодня 18:37 Глава Минздрава Мурашко назвал медосмотры неотъемлемой частью сохранения здоровья
Главные принципы здорового образа жизни заключаются в правильном питании, отказе от вредных привычек и регулярном прохождении медицинских осмотров. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко в беседе со
«Звездой».
Также Мурашко поделился способами, при помощи которых он держит себя в форме. Так, глава Минздрава очень любит поездки на велосипеде, с утра он может проехать 15 километров. Такой вид активности считается отличной кардионагрузкой.
Кроме того, Мурашко старается правильно питаться.
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