Глава «Комарика» Загитов отметил, что неправильный выбор места для укола может привести к повреждению седалищного нерва

Самостоятельное выполнение инъекций может привести к осложнениям, если не соблюдать определенные правила. Гендиректор компании-производителя шприцев-пистолетов «Комарик» (резидент «Сколково») Артур Загитов рассказал «Известиям» о распространенных ошибках и способах их избежать.

Загитов подчеркнул, что перед инъекцией необходимо тщательно вымыть руки и обработать место укола антисептиком. Повторное использование шприцев и игл увеличивает риск заражения и повреждения тканей. Также важно правильно выбрать место для инъекции, чтобы не повредить седалищный нерв.

Эксперт отметил, что скорость введения препарата, глубина и угол введения иглы зависят от типа инъекции. Он рекомендовал использовать предзаполненные шприцы, чтобы минимизировать риск ошибки с дозировкой.