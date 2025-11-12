Глава Grand Clinic Шуппо рассказал о риске развития рака ротовой полости у подростков из-за бетельного ореха

В России подростки увлеклись употреблением бетельного ореха, известного также как бинлан. Этот продукт, который свободно продается, вызывает опасения у специалистов из-за своего воздействия на здоровье. О них рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в разговоре с «Российской газетой» .

Бетельный орех привлекает молодежь «опьяняющим» эффектом. При жевании бинлана слюна и десны окрашиваются в ярко-красный или оранжевый цвет, а при длительном употреблении зубы и десны могут приобрести красновато-коричневый оттенок.

«Так называемый опьяняющий эффект вызывает ареколин, который содержится в бетельном орехе. Употребление этих орехов очень опасно, поскольку ареколин может вызывать галлюцинации, замедление сердечного ритма, снижение артериального давления и судорожные состояния, иметь другие побочные последствия», — привела слова Шуппо «Свободная Пресса».

Медики и международные организации, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), подтвердили опасность употребления бетельного ореха. Главная угроза — риск развития рака ротовой полости, так как ареколин, содержащийся в орехе, относится к канцерогенам первой группы.

Кроме того, регулярное употребление семян бетельного ореха может вызвать физическую и психологическую зависимость, подобную зависимости от табака.